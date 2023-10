Seleção portuguesa viaja até à Bósnia e treina em Zenica

A seleção portuguesa de futebol viaja este domingo até à Bósnia-Herzegovina e treina em Zenica, cidade que na segunda-feira vai receber o duelo da oitava jornada da fase de qualificação para o Euro2024, com a equipa lusa já apurada.

A formação de Roberto Martínez e a restante comitiva lusa deixa o Porto durante a manhã e segue viagem até Sarajevo, seguindo depois para Zenica, 70 quilómetros a norte da capital, onde tem uma sessão agendada no Estádio Bilino Polje, palco do encontro do Grupo J.

O treino está agendado para as 18h00 locais (17h00 em Lisboa) e os primeiros 15 minutos serão abertos à comunicação social. Antes, às 17h15 (16h15), o selecionador luso e um jogador ainda a designar irão fazer a antevisão do jogo, em conferência de imprensa, também no Bilino Polje.

Após sete rondas, a equipa lusa já está apurada e continua totalmente vitoriosa no Grupo J, liderando com 21 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada. O Luxemburgo é terceiro, com 11, seguido de Bósnia, com nove, e Islândia, com sete. O Liechtenstein segue ainda sem pontos.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do próximo Europeu, que vai decorrer na Alemanha.

O Bósnia-Portugal está agendado para as 20h45 locais (19h45 em Lisboa) de segunda-feira e terá arbitragem do turco Halil Umut Meler.