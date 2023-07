“A Seleção vive emoções muito fortes, pois estamos num Campeonato do Mundo. Mas temos de manter o foco, pegar no coração, e na nossa alma portuguesa, e levar tudo isso para dentro do campo para dar o melhor por Portugal”, disse Dolores Silva, capitã da seleção nacional, que este sábado (08h30 RTP 1) faz a sua estreia no Mundial de futebol feminino frente aos Países Baixos.









Com as jogadoras portuguesas a viverem “um momento especial”, Dolores Silva acredita numa surpresa no embate da estreia frente à atual vice-campeã mundial e campeã europeia de 2017. “O coração? Está a palpitar muito bem. Estamos muito motivadas, muito felizes por estar aqui. O sonho é bem real. Tivemos o privilégio de poder já assistir a alguns jogos e também à apresentação do Mundial. Ver o nosso nome representado foi, sem dúvida, um momento impactante para todas nós.”

O grupo é liderado pelas bicampeãs mundiais, os Estados Unidos, que este sábado bateram o Vietname por 3-0.