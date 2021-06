O tempo seco e as temperaturas altas que vão prevalecer, pelo menos, até ao encontro de domingo entre Portugal e Bélgica, em Sevilha, em jogo a contar para o Euro 2020, estão a preocupar o selecionador belga.A pedido do técnico Roberto Martínez, a federação belga deverá mesmo questionar a UEFA sobre as condições do tapete verde que vai receber o encontro dos 'oitavos' do europeu.Roberto Martínez disse que o campo lento e seco vai afetar o encontro de domingo entre as duas seleções.