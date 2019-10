O selecionador da Bulgária, Krasmir Balakov, demitiu-se do cargo na sequência do episódio de racismo no encontro frente à Inglaterra, perdido por 6-0, alusivo à fase de qualificação para o Euro 2020.A notícia é avançada pela Sky Sports.Recorde-se que o jogo teve de ser interrompido duas vezes devido a cânticos racistas dos adeptos búlgaros contra os jogadores ingleses.Na terça-feira, também o presidente da União Búlgara de Futebol, Borislav Mihaylov, apresentou a sua demissão.