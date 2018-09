Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Selecionador espanhol diz que Messi é o melhor futebolista do mundo

Cerimónia de entrega dos prémios está marcada para 24 de setembro, em Londres.

O selecionador espanhol, Luís Enrique, considerou esta segunda-feira Lionel Messi como o melhor jogador do mundo, defendendo que o avançado argentino "está um passo à frente" dos demais, incluindo do português Cristiano Ronaldo.



"Atribuiria o melhor o prémio do melhor jogador do mundo a Messi, está um passo à frente dos demais. Outra coisa é falarmos de títulos ou do que ganharam", disse o ex-treinador do FC Barcelona, numa antevisão à partida de terça-feira contra a Croácia, relativo ao Grupo 4 da Liga A da Liga das Nações.



O português Cristiano Ronaldo, que no defeso trocou o Real Madrid pela Juventus, está nomeado pela FIFA para o prémio 'The Best', para o melhor futebolista da época 2017/2018 e que o avançado já conquistou por cinco vezes, tal como o argentino.



Os outros dois finalistas anunciados pela FIFA são o médio croata Luka Modric (Real Madrid), eleito melhor jogador do Mundial de 2018, e o egípcio Mohamed Salah (Liverpool).



Os três jogadores foram também os finalistas candidatos ao prémio Melhor Jogador do Ano na Europa, atribuído pela UEFA, que na semana passada foi entregue a Luka Modric.



A cerimónia de entrega dos prémios está marcada para 24 de setembro, em Londres.