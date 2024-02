Sem magia valeu Di María na vitória das 'águias' na primeira mão do play-off da Liga Europa

“Perdemos várias oportunidades e num erro nosso permitimos o 1-1. Lutámos até ao último minuto, mas foi uma vitória justa. Devíamos ter marcado mais golos, mas estou satisfeito. Não foi perfeito porque faltou-nos um pouco de intensidade”, disse Roger Schmidt. O alemão reconhece ter sido difícil ultrapassar um rival com “muitos jogadores atrás da linha da bola”.

O Benfica foi multado pelo Conselho de Disciplina da FPF em 6352 euros devido ao comportamento incorreto do público em Guimarães (2-2). A maior fatia da sanção (5740 euros) deveu-se ao uso de pirotecnia, com o relatório a referir 15 tochas, 2 ‘flash lights’ e um petardo. O restante foi por insultos ao guardião Charles.



POSITIVO

João Neves é classe operária

Quase toda a equipa do Benfica entrou em campo com a soberba de quem joga frente ao 14.º da Liga francesa. João Neves não. A rotação é sempre a mesma. Tem outra classe. Uma classe operária.



Negativo

É preciso atenção aos sinais

E não se fala aqui de trânsito nem de cuidados de saúde, embora o Benfica já tenha passado fases mais sãs. Schmidt insiste em opções que a Luz critica, com razão. Os assobios nunca são bom sinal.



Dois lances indiscutíveis

A mão de Logan Costa é inquestionável e só não se percebe a razão de o VAR levar tanto tempo para alertar o árbitro. Já o pisão a Marcos Leonardo foi assinalado na hora. Critério disciplinar inexistente.





E TAMBÉM

"Todos os jogos são difíceis"

"Na Europa todos os jogos são difíceis. Acho que fizemos uma boa exibição e merecemos a vitória. No fim, o importante é o triunfo", disse o médio benfiquista Kokçu no final da partida desta quinta-feira na Luz.



Marcos Leonardo deixa aviso

"Foi uma vitória simples e não podemos facilitar na segunda mão. Foi um jogo difícil, mas nunca desistimos e conseguimos a vitória no último minuto", disse Marcos Leonardo, que sofreu a falta do segundo penálti.



Dois penáltis convertidos por Di María dão uma vantagem mínima ao Benfica na primeira mão do play-off da Liga Europa. Afinal, as favas terão de ser contadas em França - e a equipa de Roger Schmidt até se pode dar por contente numa exibição cinzenta no Estádio da Luz.Basta pesquisar no Google a frase ‘Não há jogos fáceis’ para perceber que é um mote internacional na abordagem ao mais simpático dos desafios futebolísticos. O Benfica esqueceu-se da regra nos primeiros 35 minutos de jogo.É preciso chegar aos 38’ para Rafa dar um pontapé no marasmo que acaba na esquina da barra com o poste. A admirável precisão não dá pontos e o nulo manteve-se até ao intervalo. Zerinho.O Toulouse, na verdade, também não incomodava Trubin, só que a Luz exige mais. Daí os assobios ao patinho feio, João Mário, substituído com Carreras. Bah e Neres entraram e, neste carrossel de Schmidt, Aursnes mudou de lateral-direito para lateral-esquerdo.Seria, porém, uma mão alheia a dar uma ajudinha. Penálti que não escapou ao VAR e Di María a fazer o 1-0. De balanço, as águias podiam ter aumentado a vantagem por Bah e Arthur Cabral, mas, curiosamente na melhor fase, o Benfica sofreu. Tudo a dormir e Desler a empatar (75’).Schmidt não arriscou tudo e ouviu mais assobios, ao tirar Cabral para colocar Marcos Leonardo. Foi mesmo o reforço de inverno a sofrer, nos descontos, o penálti que Di María marcou. Vitória importante, ainda que magrinha. As favas têm mesmo de ser contadas a duas mãos.