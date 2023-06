Baterias apontadas à contratação do lateral-esquerdo Kerkez. Rui Costa, presidente do Benfica, quer fechar esta semana a vinda do lateral húngaro do AZ Alkmaar para a Luz, apurou o CM.



O jogador de 19 anos é o grande alvo para o lugar deixado vago por Grimaldo (saiu a custo zero para o Bayer Leverkusen) e só ainda não assinou porque o clube dos Países Baixos fez exigências financeiras que o Benfica não pretende satisfazer.









