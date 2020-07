Semedo livre de pena efetiva por sequestro em Espanha

O futebolista português Rúben Semedo, campeão grego pelo Olympiacos, que chegou a ter em vista uma pena de prisão que podia chegar aos 15 anos pelos crimes de sequestro, ofensas corporais, roubo e posse ilegal de armas de que está acusado, deverá escapar à cadeia. O Tribunal de Valência propôs uma condenação para o atleta de 5 anos de prisão, pena suspensa, com pena acessória de 8 anos de expulsão do país vizinho, e pagamento de 46 mil euros de indemnização.A decisão resultou, ao que refere a imprensa espanhola, de um acordo entre a Justiça e o advogado Miguel Ferrer, e que passou por Rúben Semedo confessar todos os crimes. O coletivo do Tribunal de Valência responsável pelo julgamento deverá, em breve, marcar a leitura do acórdão, devendo aceitar esta sentença.Contactado pelo, Ulisses Santos, empresário de Rúben Semedo, não quis comentar. Recorde-se que a 11 de fevereiro de 2018, quando jogava no Villarreal, Espanha, o defesa-central formado no Sporting teve o apoio de dois cúmplices para atrair um empresário francês a sua casa. A vítima foi agredida, amarrada, ameaçada com uma pistola, e com o corte de um dedo. Em causa estava uma dívida de cinco mil euros no negócio de um carro. O homem aceitou pagar, mas fez queixa à polícia, o que levou à detenção do futebolista.