Um dispositivo colocado na parte posterior do braço esquerdo de Gyokeres, no decorrer do jogo com o Dumiense para a Taça de Portugal (no domingo), foi ontem tema comentado em diversos fóruns.



Tudo porque a pequena rodela branca foi reconhecida como sendo um sensor que normalmente é usado por diabéticos, de forma a medir o nível de açúcar no sangue.









