“Será o meu último mandato”: Luís Filipe Vieira apresenta candidatura à presidência do Benfica

Luís Filipe Vieira anunciou esta quarta-feira formalmente a recandidatura a mais quatro anos à frente dos destinos do Benfica. "Será o meu último mandato", acrescentou."Tenho 71 anos, a 4ª classe, não falo inglês, tenho orgulho no trabalho realizado nestes 17 anos", observou o líder encarnado que voltou a falar da obra feita. "O próximo mandato será a base e ponto de partida para superarmos o que fizemos na última década. E o que fizemos foi extraordinário. Foi a segunda melhor década da nossa história no futebol, a melhor década da nossa história nas modalidades e a melhor década da nossa história no capítulo financeiro. Uma década em que reforçámos o nosso prestígio internacional, a nossa credibilidade, em que nos afirmámos como um dos melhores clubes a nível mundial", lembrou Vieira numa sala do Hotel Altis cheia de apoiantes.Num discurso inflamado, o líder das águias não deixou de fazer reparos à oposição às eleições, embora assuma alguns erros do passado. "Não podemos passar os próximos 30 dias apenas a deitar abaixo, a desvalorizar o trabalho feito, a menorizar resultados, a criticar tudo e todos. (...) Criticam as compras, criticam as vendas, criticam o equipamento, a falta de transparência das contas, a democracia do Clube, o voto eletrónico, a Benfica TV, criticam... Errei, porque sou humano. Errei, porque quem decide não acerta sempre. Só não erra quem não decide. Por isso, a primeira garantia que quero aqui deixar é a de que estou disponível para ouvir, para acolher as boas ideias, venham elas de onde vierem." Os problemas judiciais do clube e do próprio Vieira não foram esquecidos: "Tenho a consciência tranquila, porque as insinuações não são um facto, e a Justiça não se faz nos jornais ou nas televisões." A terminar, as lágrimas surgiram quando falou do pai. "Cumpri a promessa que lhe fiz quando assumi a liderança do Benfica. Recuperei a mística e a grandeza do Benfica."O técnico Jorge Jesus e os administradores da SAD Rui Costa e Domingos Soares de Oliveira estiveram na primeira fila de apoio à candidatura de Vieira.João Noronha Lopes revelou esta quarta-feira ter sido convidado por Luís Filipe Vieira para vice-presidente. "Tive oportunidade de dizer a Vieira que nunca o apoiaria e que nunca faria parte da sua lista. E as razões que levaram à minha recusa são as mesmas que me levaram a candidatar-me a presidente", reafirmou.Nicolas Otamendi foi apresentado na terça-feira, treinou esta quarta-feira pela primeira vez no Seixal e pode estrear-se já no domingo no Estádio da Luz frente ao Farense (18h30, BTV) para a Liga. Jorge Jesus tem mais quatro dias para decidir se avança com o argentino para o onze. Tudo estará dependente da condição física de Vertonghen e de Jardel.O internacional belga tem a recuperação de uma lesão na cara (traumatismo sofrido no encontro com o Moreirense) atrasada, mas ainda não está totalmente descartado. Já o defesa Jardel trabalha sem limitações depois de longa paragem devido a um traumatismo no pé direito, mas ainda não tem o ritmo que Jesus pretende.Sobram Ferro e... Otamendi. O novo reforço das águias não compete há dois meses, mas garantiu estar preparado para jogar já, apesar do pouco ritmo. Para Jorge Jesus, a qualidade do internacional argentino é inquestionável. Contudo, os índices físicos do ex-Manchester City nos próximos dias é que vão ditar se vai ou não a jogo.De reserva está o alemão Julian Weigl. O jogador já foi aposta para o eixo defensivo noutras ocasiões, tanto no Benfica como no Dortmund. Poderá ser opção de recurso.Assim, Nicolas Otamendi, salvo algum problema físico de última hora, deve ser convocado para o terceiro jogo das águias no campeonato.Esta quarta-feira teve o primeiro contacto com os novos colegas no Seixal. De acordo com as imagens que a BTV disponibilizou, o argentino chegou visivelmente bem-disposto ao centro de estágio e cumprimentou os novos colegas e o técnico antes de tomar o pequeno-almoço. Depois trabalhou no duro na preparação do jogo com o Farense.Ulisses Santos, empresário de Rúben Semedo, está em Atenas para tratar da saída do jogador para o Benfica, apurou o. O agente vai tentar junto da direção do Olympiacos um último forcing para convencer os atenienses a venderem aquele que é há muito um desejo de Jorge Jesus para o eixo defensivo.O Benfica não pretende ir muito além dos sete milhões pelo internacional português de 26 anos. Contudo, poderá avançar com uma proposta que passa por incluir um valor extra mediante objetivos. Garantida a presença na fase de grupos da Champions, o Olympiacos pode permitir a saída do central e depois atacar o mercado.