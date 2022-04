Quando as equipas estão num patamar em que têm sucesso, normalmente é aí que a tendência para se distraírem e caírem pode ser fatal. Cada vez que fazemos bem as coisas no processo defensivo [os resultados surgem]... Não nos podemos distrair.” Foi desta forma pragmática que Sérgio Conceição deixou ontem um aviso ao FC Porto, durante o lançamento da partida com o Portimonense (este sábado, às 20h30, no Dragão) quando confrontado com o desempenho e equilíbrio da equipa: zero golos sofridos nas últimas quatro partidas. “É o momento em que estou mais alerta e desconfiado. Não tenho dúvidas de que a luta será até ao fim”, vaticinou.









Com um triunfo sobre o Famalicão por 1-0, o Portimonense quebrou na jornada anterior um ciclo de quatro derrotas.Sérgio Conceição afasta um cenário de facilidades: “O facto é que este é um jogo que representa uma final em que tudo pode acontecer. Temos de olhar não para os últimos meses do Portimonense, mas sim [para o seu desempenho na época] como um todo, é uma equipa que estaria em sexto lugar pelos jogos fora”, analisou o técnico dos dragões. “São consistentes, têm alguns jogadores de fora, e isso até cria alguma incerteza na preparação em função do adversário. A experiência da sua equipa técnica... esperamos um jogo difícil mas vamos fazer de tudo para conquistar os três pontos”, assegurou o timoneiro portista.

A luta pelo título, ainda que o Sporting esteja a seis pontos de distância, tem sido ombro a ombro. Rúben Amorim tem a convicção de vencer os restantes jogos. Conceição recusa fazer futurologia: “A minha convicção é que vamos trabalhar diariamente de forma forte, concentrada, comprometida em tentar ganhar o nosso próximo jogo.”