Temos que arrepiar caminho. Temos que fazer de tudo para ganhar os três pontos, não há outra forma de olhar para o jogo”. Foi desta forma que Sérgio Conceição desmistificou, esta sexta-feira, durante a antevisão do jogo com o Paços de Ferreira no Estádio do Dragão, a pressão de não ver aumentar a diferença para o primeiro classificado na Liga, o Benfica, que é de oito pontos.









