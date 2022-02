Sérgio Conceição admite "boca" a Frederico Varandas

Sérgio Conceição "mandou uma boca" a Frederico Varandas quando o presidente leonino se dirigia para o autocarro da equipa, mas "nunca se chegou perto", revelou ao CM fonte próxima do treinador.O técnico portista assistiu à conferência de imprensa de Varandas no balneário portista e terá confrontado o líder leonino. Mais, a mesma fonte considera que existe um aproveitamento do Sporting da imagem aguerrida do treinador.Entretanto, o FC Porto respondeu às críticas de Frederico Varandas, através da newsletter ‘Dragões Diário’ e num comunicado ao final do dia. O líder leonino disse após o clássico (2-2) que o jogo refletia "bem 40 anos de Pinto da Costa", criticando os portistas e o árbitro João Pinheiro. Os dragões falam em "discurso lamentável". "Tendo em conta que durante esse período o FC Porto venceu sete troféus internacionais e 22 campeonatos - enquanto o Sporting de Lisboa ficou com quatro ligas -, o tiro saiu manifestamente ao lado. O habitual, de resto, quando quem dispara é este político que andou anos a beneficiar do estatuto de autarca - sem qualquer trabalho conhecido ao serviço das populações - para não ter de regressar ao ativo enquanto militar."No comunicado, a SAD portista "repudia a patética vitimização do Sr. Frederico Varandas" e garantiu que "tudo o que passou terá o devido tratamento disciplinar desportivo".