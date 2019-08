Sérgio Conceição admite mau momento

"É um mau momento e acho que isso é natural. Estou cá há dois anos e pouco e as coisas têm corrido de maneira positiva. Os momentos menos bons acontecem em todo o lado e em todas a situações. Mas é importante perceber que é apenas um momento, até porque tenho muita confiança no meu trabalho e no dos meus jogadores".Sérgio Conceição mostrou-se confiante na recuperação da sua equipa, esta sexta-feira, em véspera de jogo deste sábado frente ao Vitória de Setúbal (jogo da segunda jornada da Liga).O FC Porto foi afastado da Liga dos Campeões, na 3ª pré-eliminatória, depois da última derrota frente aos russos do Krasnodar, por 3-2. No final da partida, o grupo foi assobiado pelos adeptos."São eles (os adeptos) a alma do clube, que fazem com que os clubes vivam. Tenho de ouvir e calar. Obviamente não sorrio quando me assobiam, mas também não fico eufórico quando ouço palmas. Ouço, vejo, estou atento, mas não interfere no meu trabalho e na vontade que tenho de vencer", disse ainda o técnico dos azuis-e-brancos.Depois da derrota na primeira jornada da Liga frente ao Gil Vicente (2-1), Conceição garantiu que o grupo não está fragilizado, mas sim com "boa saúde mental". "Os jogadores estão com "uma saúde maravilhosa para fazer o que adoram fazer e uma vontade enorme de darem a volta ao momento", concluiu."Não espero um FC Porto fragilizado. Pelo contrário. Estou preparado para encontrar uma equipa muito forte. Tem jogadores com muita qualidade, a maioria internacionais, tem um grande treinador e é uma grande instituição. Se dois resultados maus fazem do FC Porto uma equipa menos boa? Não acredito. Até porque jogam em casa e querem mudar essa imagem", disse esta sexta-feira Sandro Mendes, treinador do V. Setúbal, na antevisão do jogo deste sábado com os azuis-e-brancos.O técnico da formação sadina garante que a sua equipa vai querer "discutir o jogo. Vamos tentar, sempre que possível, impor a nossa qualidade". E mais do que isso, o treinador leva para o estádio do Dragão um objetivo. "conquistar pontos".Sobre a forma física de Marega, que tem sido alvo de discussão, Sérgio Conceição disse que não viu nenhum problema. "Controlamos todos os dias o peso e o que envolve o estado físico dos jogadores. Estamos super atentos e isso nem é um tema no grupo", explicou.Pinto da Costa marcou presença no último treino, após a derrota com o Krasnodar. Sérgio Conceição aproveitou o slogan ‘Dragões Juntos’, do departamento de marketing para comentar: ""Dragões juntos. Acrescento juntos como irmãos (...) Às vezes, mesmo sem falar, só a sua presença é importante".O Vitória de Setúbal não ganha ao FC Porto há 30 anos, em casa ou fora. O último triunfo aconteceu em 1989 e os sadinos venceram no já desaparecido estádio das Antas por 1-0. O único golo do jogo foi marcado por Aparício, na baliza que era defendida por Vítor Baía. O treinador da equipa setubalense era Manuel Fernandes.Questionado sobre as implicações financeiras do afastamento da fase de grupos da Liga dos Campeões, Sérgio Conceição lembrou que "em dois anos entraram mais de 100 milhões de euros no FC Porto" pela participação na prova e afirmou que o objetivo não são as contas."As estatísticas para mim valem zero. Também não vou falar do ano passado em que fizemos o maior número de pontos no grupo da Champions", referiu o técnico portista em conferência de imprensa a propósito de o FC Porto não perder dois dos três primeiros jogos há já 48 anos.