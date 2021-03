Sérgio Conceição admite que “primeiro lugar não é missão impossível”

"Vamos a Barcelos à procura de ganhar, que é o mais importante. Depois pensamos no jogo da Champions e em ir à procura dos três pontos em cada jogo do campeonato, que é o nosso principal objetivo." Foi desta forma que Sérgio Conceição projetou o jogo deste sábado (18h00) frente ao Gil Vicente a contar para a 22ª jornada do campeonato. Apesar da distância considerável para o comandante Sporting, o técnico portista continua a acreditar que é possível chegar à liderança. "Não há nada perdido e chegar ao primeiro lugar não é uma missão impossível. Acreditamos que vamos dar luta. Perdemos pontos importantes e agora temos de assumir os erros e correr atrás do prejuízo", disse.

O técnico assumiu a responsabilidade do mau momento da equipa e disse que "será difícil não fazer melhor" do que no jogo anterior. "Temos de trabalhar em cima dos erros para jogarmos melhor. Tenho a minha quota-parte de culpa, porque sou eu que escolho os jogadores e a estratégia, e sou eu que tenho de os motivar. Se tiver de fazer o pino, faço o pino. Quero é que eles entrem bem", afirmou.

Ao contrário do que aconteceu nas últimas épocas ,a equipa dos dragões tem revelado algumas dificuldades defensivas. Uma situação que Sérgio Conceição justifica com a ocupação da equipa em campo e com o cansaço dos jogadores. "A má ocupação dos espaços e algum facilitismo em alguns casos fazem com que tenhamos sofrido mais golos do que o normal. O cansaço mental não existe no futebol. Existe sim é cansaço físico, como é o caso do Sérgio Oliveira e do Pepe, mas temos de superar essas situações", analisou o treinador dos campeões nacionais.



Mbemba fica de fora por lesão e deve falhar jogo com Juventus

A ausência de Mbemba na deslocação a Barcelos é mais uma dor de cabeça para Sérgio Conceição. "O Mbemba está fora do jogo com o Gil Vicente e provavelmente também estará de fora no jogo com a Juventus", disse o treinador dos campeões nacionais. O central contraiu uma tendinite no joelho esquerdo e saiu lesionado do jogo com o Sp. Braga. Com a baixa do congolês, Conceição terá de mexer de novo na defesa. Diogo Leite, Sarr e Marcano são as hipóteses em cima da mesa.