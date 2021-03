Sérgio Conceição alérgico à braçadeira

Sérgio Conceição foi esta terça-feira multado em 2550 por não usar a braçadeira de treinador no encontro com o P.Ferreira (vitória portista por 2-0). São mais de 6 mil euros que o técnico FC Porto já teve de pagar esta temporada pela irregularidade recorrente.

O mapa de castigos terça-feira divulgado diz mesmo que o treinador não usou a braçadeira durante "todo o tempo de jogo, apesar de os delegados da Liga o terem solicitado", lembrando ainda que se trata de uma reincidência.

Ora, o técnico portista já prevaricou em outras três ocasiões: com o Rio Ave, Belenenses SAD, Gil Vicente e agora P. Ferreira. No mesmo mapa, o Conselho de Discplina da FPF dá conta de uma multa de 51 ao euros a Francisco Conceição, filho do treinador azul-e-branco, pelo amarelo (o primeiro na equipa A) visto diante dos pacenses.

O treinador também tem sido responsabilizado pelo atraso, igualmente recorrente, nas reentradas da equipa ao intervalo, tanto internamente como fora do país. No início do mês, a UEFA aplicou uma multa de 45 mil euros ao FC Porto por responsabilidade no atraso do início do jogo com a Juventus, da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, realizado a 17 de fevereiro, que os dragões venceram por 2-1. O órgão que tutela o futebol europeu diz que a responsabilidade foi do treinador portista.

Esta temporada, Sérgio Conceição já foi expulso duas vezes. Da primeira acabou por ser castigado com 15 dias de suspensão (mais 10 200 de multa) por palavras dirigidas ao árbitro Nuno Almeida: "És uma vergonha, és um mentiroso".