Sérgio Conceição é alvo de mais um processo disciplinar. O técnico do FC Porto volta a estar na mira do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). Em causa estão “factos ocorridos após [um] jogo a contar para a Liga”, mas o CD não revela qual. Também o diretor de Imprensa dos azuis-e-brancos, Rui Cerqueira, e a SAD portista estão implicados neste processo disciplinar.





O FC Porto continua a preparar a nova época. Toni Martínez é um dos jogadores que estão às ordens de Sérgio Conceição. Em declarações ao portal ‘Scouted Football’, o avançado espanhol disse que espera afirmar-se na equipa, na época que se avizinha: “Estive muitos jogos sem jogar, mas a mensagem do clube, dos meus colegas e do treinador foi sempre para continuar a trabalhar. (...) Espero poder ter impacto real no FC Porto na próxima temporada.”