Sérgio Conceição comentou este sábado, de forma esquiva, o anúncio da recandidatura iminente de Pinto da Costa à liderança do FC Porto. “Sendo presidido pelo presidente mais titulado do Mundo nos últimos 40 anos, e para que nestas candidaturas haja debates e ideias, acho que é positivo para a vida do clube”, disse o treinador na conferência de imprensa de lançamento do jogo deste domingo, com o Farense.









