Sérgio Conceição após vitória frente ao Benfica: "Se tivéssemos sido eficazes sairíamos com um resultado volumoso"

Naturalmente satisfeito pelo triunfo conseguido pelo seu FC Porto diante do Benfica, Sérgio Conceição enalteceu a resposta dada pelos seus pupilos perante a ocasião e garantiu que o FC Porto está aí para lutar até ao final pelo título."Foi um grandíssimo jogo de futebol, com uma grande intensidade e duas equipas a querer ganhar, com grandes jogadores em campo. Em termos de estratégia, cada um dos treinadores tentou o melhor para trazer algo à equipa, algo que fosse positivo. Acho que teve todos os ingredientes de um grande espectáculo e um grande jogo de futebol", começou por analisar."Preparei o jogo no sentido de ser pressionante de uma forma organizada e não de uma forma individual. Coletivamente tínhamos de ser fortes, para anular a primeira fase de construção do Benfica, obrigando a recorrer ao jogo longo. Fomos superiores também na segunda bola. Depois disso fomos uma equipa com bola que aproveitou as fragilidades do Benfica. Tivemos inúmeras oportunidades, mas tivemos a infelicidade de sofrer sempre nas primeiras oportunidades do Benfica. Mesmo assim, a equipa não baixou o ritmo ou quebrou emocionalmente. Apresentou um grande carácter. Dou os parabéns aos meus jogadores, ao grupo de trabalho, por este excelente jogo com uma grande equipa"."Estávamos a sofrer um pouco no centro, por isso meti o Marega na ala e o Otávio ao centro para equilibrar. Depois troquei o triângulo, de forma a controlar mais o jogo. Foi bom, pois continuámos sempre a acreditar que era possível aumentar a vantagem, tivemos oportunidades, não fomos eficazes. Se tivéssemos sido eficazes sairíamos com um resultado volumoso. Mas foi um jogo interessante na estratégia, nas mudanças. A minha equipa está de parabéns, os jogadores estão de parabéns".