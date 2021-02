O FC Porto tenta este sábado regressar aos triunfos no dérbi da Invicta, frente ao Boavista. O encontro da 19.ª jornada arranca às 20h30, no Estádio do Dragão, e estas são as escolhas iniciais do técnico Sérgio Conceição.



ONZE DO FC PORTO: Marchesín; Manafá, Diogo Leite, Pepe e Sarr; Fábio Vieira, Sérgio Oliveira, João Mário e Tecatito; Marega e Taremi

