Sérgio Conceição arrasa equipa do FC Porto

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 05.06.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Sérgio Conceição ficou particularmente agastado com a derrota do FC Porto em Famalicão e fez questão de mostrar isso mesmo aos jogadores, no final da partida. Segundo apurou o, o treinador deu um valente puxão de orelhas à equipa e falou com alguns jogadores, nomeadamente com o guarda-redes Marchesín, exigindo mais atitude e compromisso dentro do campo.