Sérgio Conceição ataca Benfica

"A verdade é que temos de ganhar os nossos jogos, não nos podemos dar ao luxo de perder pontos. O rival tem conquistado pontos de uma maneira que não se via, sei lá, desde o tempo do Eusébio... É isto." Foi desta forma que Sérgio Conceição abordou o jogo de sexta-feira (21h15, SportTV1) do FC Porto com o Moreirense, estando obrigado a ganhar para manter a diferença de quatro pontos para o líder Benfica.O técnico portista atacou, com alguma ironia, o líder Benfica e afastou qualquer tipo de euforia em torno da equipa portista, depois da vitória obtida no domingo no clássico com o Sporting (2-1), em Alvalade."Foram três pontos importantes, mas não passa disso. Estão em disputa mais três pontos. Há sempre mais peso de jogar com rivais diretos, mas são os mesmos três pontos", reforçou Sérgio Conceição, aproveitando para elogiar o adversário de sexta-feira: "O Moreirense trocou há pouco tempo de treinador, que dá muita consistência defensiva às suas equipas. Eles também gostam de jogar, de assumir o jogo. Cabe-nos contrariar essa dinâmica para conseguirmos ganhar o jogo."Sérgio Conceição garantiu que não liga a estatísticas, mas prometeu uma "equipa forte" no seu todo.O ponta de lança Pedro foi esta quinta-feira apontado com um dos objetivos do FC Porto no mercado de inverno. O brasileiro, de 22 anos, tem tido dificuldades em afirmar-se na Fiorentina.Os italianos pagaram 11 milhões de euros ao Flamengo para a sua contratação. No entanto, além do interesse do FC Porto está também a ser equacionado um regresso ao Brasil. O Flamengo, de Jorge Jesus, tenta o regresso do jogador, mas tem a oposição do Grémio.O médio Vítor Ferreira, da equipa B, voltou a integrar os treinos da equipa principal. O jovem de 19 anos foi promovido por Sérgio Conceição e é apontado como o substituto de Bruno Costa (emprestado ao Portimonense) no plantel.O avançado Zé Luís é baixa confirmada no FC Porto, devido a uma inflamação no joelho esquerdo. O cabo-verdiano junta-se assim no boletim clínico ao defesa-central Pepe, que se lesionou no clássico com o Sporting (triunfo 2-1), contraindo uma contusão muscular com edema. Os dois jogadores fizeram tratamento e ginásio, mas estão fora do jogo desta sexta-feira com o Moreirense.