Sérgio Conceição avisa: "Não há a possibilidade de se tirar o pé do acelerador"

"Estamos perante uma pandemia terrível a nível mundial e, como tal, o mais importante é a saúde. Mas, uma vez que DGS, a Liga e todos os órgãos competentes acham que se deve jogar, nós vamos defender o FC Porto até à última gota de suor. Não há qualquer possibilidade de se tirar o pé do acelerador nem de ter receio de alguma coisa. Nós somos combatentes, somos guerreiros e queremos dar tudo em campo." Foi desta forma firme e convicta que Sérgio Conceição lançou este sábado o regresso do FC Porto à competição. O aviso à concorrência foi dado no decorrer de um programa em direto nas redes sociais do clube.

Conceição abordou a forma como a sua equipa tem preparado a retoma. "Vamos fazer tudo para que possamos estar ao mais alto nível. Não é uma situação confortável. Vamos ter de readquirir alguma confiança. Mas essa é uma confiança que se ganha no dia a dia. Estamos preparados e a trabalhar ao melhor nível para que estejamos fortes quando começar a competição. Todos somos poucos para ajudarmos a que o FC Porto consiga os dois títulos: mais uma Taça de Portugal e, principalmente, o campeonato. Estamos numa situação privilegiada para o ganhar, porque estamos à frente por um ponto, e dependemos só de nós."

O técnico deixou ainda um reparo aos ‘fatores externos’. "Eu também sou exigente. Mas há coisas que nem sempre são possíveis. Porque jogamos contra adversários com qualidade e porque jogamos por vezes contra fatores que têm menos qualidade e que são intervenientes diretos, como vimos no último jogo do campeonato. Não merecíamos estar a um mas sim a três pontos do nosso rival", disse.