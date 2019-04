Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sérgio Conceição avisa que "as equipas não se medem pelos milhões"

Dragões jogam esta noite a primeira mão dos quartos de final da Champions no mítico cenário de Anfield Road.

Por Mário Pereira | 01:30

Sabemos do poderio do Liverpool, mas o valor das equipas não se mede pelos milhões." É desta forma que Sérgio Conceição avalia o adversário de hoje no jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.



O encontro terá lugar no mítico palco de Anfield Road. Uma partida de alta exigência frente ao líder da Liga inglesa. E que traz à memória o jogo da época passada, no Estádio do Dragão, que o Liverpool venceu por 5-0. "Não há sentimento de vingança nenhum. Todos os jogos têm histórias diferentes. O que se passou o ano passado foi que num determinado momento não fizemos algumas coisas que deveríamos ter feito. Além disso, o adversário foi muito eficaz", explicou Conceição, antes de voltar a elogiar a qualidade dos ‘reds’. "Temos de olhar para o Liverpool como uma equipa fortíssima. Em 16 jogos no seu estádio empatou apenas dois e no ano passado foi finalista da Liga dos Campeões."



Conceição relevou ainda o facto de o FC Porto estar nesta fase da mais prestigiada competição de clubes do Mundo. "É um desafio fantástico estar entre as oito melhores equipas do Mundo. Vamos desfrutar do momento com responsabilidade", referiu. O treinador aceitou depois comentar as declarações feitas ontem por Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, que disse que após a goleada da época passada não seria bom ter de voltar a jogar no Dragão. "O Liverpool tem um departamento de comunicação acima da média. Acho que ninguém queria apanhar o Liverpool. Ele foi simpático, apenas isso."



Sobre as ausências de Pepe e Herrera no jogo desta noite, ambos suspensos pela UEFA devido à acumulação de cartões amarelos, Sérgio Conceição foi pragmático: "A dinâmica é mais importante do que o facto de jogar A ou B ou C. Temos é de perceber o poderio do adversário e de este ser o primeiro jogo dos quartos de final. Temos de ser inteligentes."



"Mané e Salah? não vão passar"

Danilo Pereira assume que o favoritismo está do lado do Liverpool. Ainda assim, mostra-se confiante que vai parar Salah e Mané: "Não vão passar por mim! É isso que penso."



Telles decidido no teste de hoje

"Não sei se o Alex Telles joga amanhã [hoje]. Vamos ver ainda." As explicações de Sérgio Conceição sobre a utilização do brasileiro foram inconclusivas. Tal como o CM avançou na edição de ontem, o jogador fez ontem um teste e hoje fará o derradeiro ensaio para saber se vai a jogo. O brasileiro tem apresentado melhorias na lesão da anca direita, contraída no jogo em Braga para a Liga, depois de ter batido o penálti que resultou no 2-2.



Caso não recupere a tempo, Conceição deve apostar em Maxi Pereira na esquerda (Manafá não foi inscrito na Champions), recuando Corona na direita. O técnico portista revelou ontem que a questão do lateral-esquerdo é a principal dúvida no que ao onze inicial diz respeito: "Mal de mim se fosse esta noite ainda pensar em quem vai jogar. As coisas já estão praticamente todas preparadas. Vamos perceber se o Alex Telles pode jogar ou não e aí poderá mudar uma peça".