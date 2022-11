O calvário de David Carmo no FC Porto teve o seu ponto alto no jogo deste sábado, ao ficar fora dos convocados para o jogo com o Boavista (vitória portista por 4-1). Sérgio Conceição castigou o defesa-central, que custou 20 milhões, no dia em que já pôde contar com o regresso de Pepe, apurou o CM.



O técnico do FC Porto não esqueceu as más exibições diante do Club Brugge (Champions) e depois com o Santa Clara (Liga) e nos duelos seguintes tirou o central de 23 anos do onze passando a apostar no espanhol Marcano.









