Sérgio Conceição: "Clube grande vive de títulos"

Para nós, todos os jogos são finais, quer nas taças, quer no campeonato, em que perdendo qualquer ponto fica difícil. Estamos habituados a este tipo de pressão, estamos num clube grande, que quer ganhar e vive de títulos", disse esta sexta-feira Sérgio Conceição, na antevisão à final da Taça da Liga, marcada para hoje (19h45), frente ao Sp. Braga.Pressionado pela escassa margem de manobra no campeonato - está a sete pontos do líder Benfica -, o técnico portista não quer desperdiçar a oportunidade de conquistar o primeiro título da época, numa prova que o clube nunca venceu (perdeu três finais: "É um troféu que queremos conquistar. Estamos em todas as frentes e numa situação privilegiada para ganhar o título."O FC Porto perdeu (1-2) há uma semana com os arsenalistas para o campeonato, mas Sérgio Conceição assegurou que "são jogos diferentes com histórias diferentes, apesar das características das equipas se manterem. Temos um conhecimento profundo dos jogadores e da dinâmica coletiva do Sp. Braga. Os jogos são analisados e a estratégia é definida e amanhã [este sábado] queremos muito ganhar", garantiu o treinador.A utilização de Danilo Pereira, que esta sexta-feira fez treino integrado condicionado depois de falhar a meia-final com o V. de Guimarães, devido a uma inflamação no joelho direito, ainda é uma incerteza. "Não é nenhum tipo de bluff, não sabemos. Independentemente de quem jogar, o compromisso é total", revelou o treinador, que não conta com Pepe, Nakajima e Zé Luís."Podemos partilhar o favoritismo com o FC Porto, uma equipa fortíssima, com jogadores que podem decidir a qualquer momento e muito bem orientada", disse esta sexta-feira Micael Sequeira.O treinador adjunto do Sp. Braga não quis valorizar a recente vitória (2-1) frente aos dragões e minimizou a menor experiência em finais dos seus jogadores: "São apenas 90 minutos e acreditamos muito na forma como preparámos o jogo. Estamos confiantes."