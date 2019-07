Sérgio Conceição com avançados em excesso

Zé Luís, Marega, Soares, Aboubakar e André Pereira são neste momento os avançados que Sérgio Conceição conta no plantel do FC Porto. Mas esta lista deve ficar reduzida a três nomes, apurou o CM.O cabo-verdiano, reforço que chega do Spartak Moscovo, é para já o único que tem lugar garantido para o arranque oficial dos dragões (11/08 com o Gil Vicente para a Liga). Marega, Soares e Aboubakar têm mercado e podem deixar o Dragão caso surjam propostas tentadores.O maliano, que está ao serviço do Mali na CAN, tem no mercado inglês vários pretendentes e a boa campanha que está a realizar na prova africana deve aumentar o número de interessados. Soares também tem interessados na China, sendo que ao Dragão já terá chegado uma proposta de 18 milhões, considerada insuficiente pela SAD, que pretende pelo menos 20 milhões de euros.Aboubakar tem interessados na Turquia e o facto de pouco ter jogado na temporada passada devido a uma lesão grave pode levar os dirigentes portistas a vender o jogador. Por último, André Pereira, de 24 anos, deve ser emprestado.Certo é que Sérgio Conceição quer ter ao seu dispor três ‘homens-golo’, como aconteceu nas duas últimas temporadas ao serviço do FC Porto.O FC Porto venceu este sábado o Águeda, equipa do Campeonato de Portugal, por 6-0, em jogo de preparação, no Olival. Manafá, Fábio Silva, Corona (3)e Soares marcaram. Zé Luís já foi opção.