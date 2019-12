Sérgio Conceição com confiança total em Aboubakar

Aboubakar deixou Sérgio Conceição especialmente agradado com a forma como agarrou a oportunidade concedida pelo treinador em Berna, no jogo com o Young Boys, referente à fase de grupos da Liga Europa.Um encontro em que o avançado camaronês esteve em especial destaque ao marcar os dois golos da vitória do FC Porto, por 2-1. Uma reviravolta no marcador que mantém os dragões na corrida ao apuramento para os 16 avos de final.Segundo apurou o, Conceição mantém total confiança em Aboubakar, pelo que este irá continuar no onze titular no jogo desta segunda-feira (20h45), frente ao Paços de Ferreira.A confirmar-se este cenário, tal representa uma pequena vitória pessoal do jogador de 27 anos, que antes de ver chegada a sua hora viu passar-lhe à frente toda a concorrência interna no clube: Marega, Zé Luís, Soares e até a estrela emergente Fábio Silva.Aboubakar chegou, no começo da época (após ter recuperado de uma lesão), a ponderar pedir a saída do clube. Mas acabou por ficar e manter-se focado na reconquista da confiança de Sérgio Conceição. A sua hora chega agora.O plantel do FC Porto treinou na manhã deste sábado e a novidade foi a inclusão nos trabalhos, sem condicionalismos, de Zé Luís, já recuperado de uma tendinite no joelho esquerdo.O único jogador indisponível para Sérgio Conceição é, neste momento, o médio Romário Baró (fez ontem treino condicionado no ginásio).Fernando Madureira (‘Macaco’), cabecilha da claque do FC Porto, teve uma acesa troca de palavras através das redes sociais com Rui Moreira, edil do Porto, a respeito de alegadas falhas de segurança que terão originado confrontos entre adeptos ingleses e belgas na cidade, esta semana.