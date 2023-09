O jogo da Champions com o Shakhtar trouxe mais dores de cabeça para Sérgio Conceição. Os laterais João Mário e Zaidu saíram com problemas físicos e estão em dúvida para o encontro com o Gil Vicente, no próximo sábado, para a Liga.



O defesa português apresentou cansaço muscular levando o Conceição a promover a estreia do mexicano Sanchéz.









