Sérgio Conceição consciente das dificuldades que vai encontrar em Setúbal

Técnico garante um FC Porto forte e que não vai dar hipótese ao adversário.

Por Lusa | 20:05

O treinador Sérgio Conceição disse esta sexta-feira estar consciente das dificuldades que o FC Porto vai enfrentar sábado, no reduto do Vitória de Setúbal, em jogo da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol.



O início de época irregular dos 'dragões' é algo que tem preocupado o técnico, que lamentou o antijogo que a sua equipa já teve de enfrentar em alguns jogos, mas espera que ela volte rapidamente ao patamar competitivo da época passada, que terminou com a conquista do título nacional.



"Esperamos sempre jogos difíceis, em qualquer competição, e adversários que tentam utilizar todas as estratégias para contrariar o poderio do FC Porto. As equipas do Lito Vidigal são bem organizadas, trabalham bem defensivamente. Num passado recente, na Taça da Liga, tivemos um adversário que se preocupou em não jogar e em fazer o tempo passar. Eu já estive em equipas mais pequenas, em que tínhamos preocupações defensivas, mas há um limite. Nunca como treinador permiti a uma equipa fazer o que já vi em um ano e meio no FC Porto. Não estou à espera disso numa equipa do Lito Vidigal", disse, em conferência de imprensa.



Sérgio Conceição garantiu que está à espera de um Vitória de Setúbal "com capacidade de fazer transições rápidas e alguma dinâmica ofensiva", mas do lado contrário garante que estará um FC Porto forte e que não vai dar hipótese ao adversário.



"Estaremos com as mesmas características que tivemos o ano passado e que fazem parte do nosso ADN, uma equipa com muita ambição, rigorosa, humilde e que respeita o adversário. Estamos cada vez mais fortes. No final do jogo do Schalke 04, disse que o futuro era risonho pelas indicações que vou tendo durante a semana, pela consistência que a equipa teve neste último jogo e espero que amanhã (sábado) seja mais uma demonstração dessa consistência e vontade enorme de ganhar", disse.



O técnico abordou ainda o regresso de Danilo Pereira que, entretanto, está recuperado de uma lesão no tendão de Aquiles, contraída em abril.



"É um jogador muitíssimo importante no grupo de trabalho. É extremamente humilde, trabalhador, consciente de quais são os princípios e aquilo que se vive aqui no FC Porto. Ele personifica aquilo que é ser um jogador à FC Porto. Essa capacidade de trabalho, de sacrifício, em estar no máximo todos os dias. O Danilo é exatamente isso. Quando estava ausente era importante no balneário. Agora, é importante dentro do campo. Para nós, é mais uma solução, um reforço importante que tive, depois da ausência. Mas, na época passada, é preciso reconhecer que houve outros jogadores que tiveram essa oportunidade e aproveitaram-na muito bem", reconheceu.



O FC Porto joga sábado, às 21h00 horas, no Estádio do Bonfim, frente ao Vitória de Setúbal, em jogo relativo à quinta jornada da I Liga de futebol.