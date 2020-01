Sérgio Conceição conta com Pepe para estancar crise no FC Porto

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Sérgio Conceição conta com Pepe para estancar a defesa portista, que sofreu cinco golos nos últimos três jogos.Desde a lesão do central brasileiro (traumatismo na perna esquerda) no jogo com o Sporting (triunfo portista por 2-1) que os dragões têm revelado grandes debilidades no setor defensivo.Sem Pepe, a equipa sofreu cinco golos. Ganhou ao Moreirense (4-2, Liga) e ao Varzim (2-1, Taça de Portugal) e perdeu com o Sp.... < br />