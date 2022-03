Alguns elementos da administração da SAD não pouparam críticas a Sérgio Conceição, apurou o CM, pelo que consideram ser uma gestão duvidosa do plantel no segundo jogo com o Lyon, que ditou a eliminação precoce da Liga Europa.Estes dirigentes consideram que o técnico foi demasiado cauteloso na abordagem à 2ª mão, em França, após uma derrota por apenas 0-1 no Dragão, ao deixar uma mão-cheia de titulares fora do onze.