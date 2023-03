A SAD do FC Porto volta a estar na mira de Sérgio Conceição. O treinador do FC Porto disparou críticas em várias direções, após o final do jogo com o Inter (0-0) que ditou o afastamento da Champions, e mandou recados internos.



Fontes próximas do técnico asseguraram ao CM que os desabafos tinham um alvo muito bem definido: os administradores da sociedade que gere o futebol do clube.









