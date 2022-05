Sérgio Conceição conta com Rúben Semedo para ocupar a vaga deixada em aberto com a saída de Mbemba, defesa-central congolês que deixa os dragões a custo zero.



O CM sabe que o técnico portista está empenhado em recuperar o jogador, que foi muito pouco utilizado desde que chegou ao FC Porto no mercado de janeiro oriundo do Olympiacos.









Ver comentários