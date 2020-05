Sérgio Conceição dá o exemplo aos jogadores do FC Porto

Sérgio Conceição deu o exemplo no dia do regresso do plantel do FC Porto aos trabalhos no Olival, em Gaia. O treinador foi o primeiro a chegar ao centro de treinos dos dragões.Cinquenta e dois dias depois, o local de trabalho do plantel portista voltou a receber os líderes da Liga, que foram chegando a conta-gotas, evitando, assim, cruzarem-se. Sérgio Oliveira e Marcano entraram no Olival pouco depois das 8h30, tornando-se os primeiros futebolistas a regressar ao habitual local de trabalho.Os restantes atletas do primeiro dos três grupos - os dois primeiros com oito cada um e o terceiro com mais um jogador - foram surgindo com um intervalo de alguns minutos. O segundo grupo, que integra, entre outros, Alex Telles , Corona e Marega, começou a entrar nas instalações por volta das 11h00.O plantel dos azuis-e-brancos submeteu-se a exames imunológicos, tal como a equipa técnica e os restantes elementos do staff. Só depois é que os jogadores acederam ao relvado, onde trabalharam, durante cerca de uma hora, essencialmente aspetos de ordem física, mas, também, de readaptação.