Sérgio Conceição dá recado a árbitros

Um jogo de futebol tem sempre pressão, para quem joga e para quem está a arbitrar. Por isso, desejo as maiores felicidades a todos os que são intervenientes diretos no jogo". Esta foi a mensagem que Sérgio Conceição deixou, ontem, relativamente à influência dos árbitros nos resultados.

"Conhecemos aquilo que foram as últimas jornadas do ano passado e, realmente, em termos daquilo que foi a prestação dos árbitros... não foi a melhor. Não estiveram tão bem, foi um período decisivo", afirmou o técnico portista durante a antevisão do jogo deste sábado à noite com o Rio Ave.

Os vila-condenses têm um ciclo de sete jogos sem perder. "É mais um teste difícil como tem sido até aqui. Vamos apanhar um Rio Ave que tem feito um trajeto acima da média. Carlos Carvalhal é um dos bons treinadores da nossa praça", assegurou Sérgio Conceição.

"A pressão está sempre associada a um grande clube. Não há nada de diferente daquilo que foram as últimas semanas. Temos de estar muito atentos e unidos para conseguirmos ganhar este campeonato", diz o treinador portista.

Com a liderança a depender apenas dos dragões, a atitude não muda. "A cara é sempre a mesma, nem estava tudo perdido, como disse quando nos encontrávamos alguns pontos atrás do rival, nem agora está nada ganho porque estamos um ponto à frente."