Sérgio Conceição: "Danilo? Não tenho necessidade de mentir”

"A utilização do Danilo no jogo está condicionada. Há probabilidades de tal não acontecer, porque está verdadeiramente limitado, não em relação aquilo que é o seu estado de espírito, o seu empenho, a sua motivação, mas sim por impossibilidade física... Não duvidem do que estou a dizer, não tenho necessidade de mentir". Palavras de Sérgio Conceição, durante a antevisão da partida do FC Porto com o Krasnodar, esta terça-feira no estádio do Dragão, referente à segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões."Todos os treinadores que estão em clubes que lutam por títulos estão no fio da navalha. O que aconteceu no fim de semana [derrota por 2-1 com o Gil Vicente] não foi positivo para a equipa, para os adeptos, pois não estamos habituados a perder" afirmou o treinador dos dragões. "No fio da navalha estava eu, com 12 anos, a trabalhar nas obras com o meu pai, quando tinha a corda na garganta, quando era difícil ter dinheiro para comer" acrescentou Sérgio Conceição."Estamos focados em vencer a eliminatória, é nisso que estamos empenhados. Não há outro pensamento. Estamos conscientes da importância deste jogo da Liga dos Campeões, não podemos estar dependentes do tempo ou da chuva para ter motivação", assegurou o técnico da equipa de azul-e-branco. "Temos é de ter naturalmente motivação para vencer este adversário face à nossa ambição de estar mais à frente na etapa para chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões", acrescentou Sérgio Conceição.O FC Porto venceu no primeiro jogo por 1-0.Os jogadores do FC Porto subiram ao relvado, para o último treino antes do jogo com o Krasnodar, com uma hora e meia de atraso. "Tivemos reunião e trabalho para preparar o jogo. Queríamos cumprir o que estava estipulado para a projeção do jogo, mas não estamos aqui a brincar nem a atrasar de propósito", afirmou Sérgio Conceição.O técnico dos dragões apresentou-se, na conferência de antevisão do jogo com o Krasnodar, incomodado com algumas perguntas dos jornalistas. "Fazem-me perguntas que exigem, de mim, que seja normal, politicamente correto... não gosto de ser normal",garantiu.O FC Porto joga neste encontro a qualificação para o play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões. Se ultrapassar o Krasnodar, joga a seguir contra o vencedor da eliminatória entre o Olympiacos e o Basaksehir. No primeiro jogo os gregos venceram 1-0 fora.