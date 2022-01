Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, está novamente suspenso e não poderá dirigir a equipa a partir do banco durante 15 dias, o que implica afastamento nos jogos da sua equipa com o Belenenses SAD (este domingo no Estádio Nacional), e na ronda seguinte (dia 23), em casa, com o Famalicão.









O técnico ainda recentemente cumpriu castigo que o impediu de estar junto ao relvado nos jogos com o Vizela (15ª jornada da Liga, dia 19 de dezembro) e com o Benfica (Taça de Portugal, dia 23 de dezembro). E ambos a equipa azul-e-branca ganhou (4-0 e 3-0, respetivamente).

O castigo agora aplicado está relacionado com incidentes no jogo com o Moreirense em abril do ano passado (1-1). Conceição fez críticas ao trabalho do árbitro Hugo Miguel. “És fraco e má pessoa, roubaste-nos dois campeonatos, és uma vergonha e está sempre a f...-nos”, disse o treinador ao juiz de campo no final do jogo. Foi punido com 21 dias e multa de 10 200 euros, mas o castigo foi suspenso após providência cautelar para o Tribunal Arbitral do Desporto, que lhe permitiu estar no banco com o Benfica, dois jogos mais à frente. Agora, terá mesmo de cumprir os 15 dias em falta



