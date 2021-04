Sérgio Conceição defende Marega e fala em ingratidão

Sérgio Conceição saiu este domingo em defesa de Marega e falou mesmo em “ingratidão” para com um dos melhores avançados do clube. “O rapaz tem os pés quadrados, como dizem. Quanto custou? Uns equipamentos ao Marítimo. Isso em relação a outros que custaram muito e que não deram nem um terço daquilo que o Marega deu ao FC Porto. A isso eu chamo ingratidão”, disse o técnico na antevisão ao jogo desta segunda-feira com o Moreirense.









O avançado maliano é mesmo comparado pelo técnico ao central Pepe. “Há uma coisa que sei definir: o que é um jogador à FC Porto e ter mística. É olhar para o Pepe e para o Marega, que sempre que vão para dentro do campo dão o máximo”, acrescentou.

Marega está em final de contrato e ainda não chegou a acordo para a renovação. “Essas negociações mexem zero. Ele está focado nos jogos que faltam. Não é o único, pois eu também termino o contrato e acham que não estou focado no próximo jogo? Isso é que é importante”.





O FC Porto reduziu a diferença para o líder Sporting de 10 para 4 pontos nos últimos jogos e isso leva Sérgio Conceição a acreditar no título. “É possível. Temos de trabalhar todos os dias para melhorar e ganhar os jogos que nos permitam chegar ao fim no primeiro lugar”, referiu o técnico, mostrando-se pouco preocupado [falou aos jornalistas à hora de almoço] com o duelo deste domingo à noite entre o Sp. Braga-Sporting: “Não olhamos para os resultados dos rivais. Depois do jantar há tempo para ver esse jogo, mas não é uma prioridade”.





Sobre o Moreirense, Sérgio Conceição não liga às estatísticas de que é uma equipa que não vence em casa desde dezembro. “Já tiraram pontos a outros candidatos. Será um jogo difícil, mas é para ganhar”, concluiu.



Sérgio Conceição admitiu este domingo que Zaidu, que treinou condicionado, “melhorou bastante”. “Não sabemos se pode jogar com o Moreirense, mas estará apto para o seguinte”, disse.



Pormenores

Nomeação de Hugo Miguel

Sérgio Conceição abordou a nomeação do árbitro Hugo Miguel. "Desejo que esteja em condições emocionais para dirigir um jogo que pode ser decisivo para o título. Se foi bem ou mal nomeado têm de perguntar a Fontelas Gomes (líder do Conselho de Arbitragem)", disse.



Trio talismã para Sérgio

Marega, Corona e Otávio formam o trio talismã para Sérgio Conceição: "Acompanham-me desde o primeiro momento e têm evoluído bastante".



"Gordo... não pode jogar"

Sérgio Conceição protagonizou um momento hilariante quando abordava o contrato de Marega. "Independentemente do contrato, se é alto, baixo, magro ou gordo... Espera... gordo não pode jogar", disse entre risos.