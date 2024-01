Sérgio Conceição continua a desesperar pela chegada de um novo central. A quatro dias do fecho do mercado, o reforço desejado para o centro da defesa tarda em chegar, ao contrário do que era o desejo explícito do técnico.









Conceição deixou de contar com David Carmo e acabou por dar o seu aval à saída do futebolista português para o Olympiacos (foi esta sexta-feira oficialmente apresentado). Isto apesar de ter avisado a SAD que não aceitaria saídas de jogadores sem a entrada do respetivo substituto.

Ao que o CM apurou, o técnico resignou-se que não valia a pena prender o jogador de 24 anos quando não tinha planos de resgatá-lo da equipa B, à qual foi despromovido antes do Natal. Ou seja, na visão do técnico nada mudou, pois continua a ter apenas disponíveis os três centrais com que efetivamente contava: Pepe, Fábio Cardoso e Zé Pedro.









Leia também David Carmo despromovido à equipa B do FC Porto Vários centrais estiveram na mira do FC Porto no último mês, mas a SAD não fechou a contratação de nenhum. São os casos de Brassier (Brest), Gabriel Pereira (Gil Vicente), Soyuncu (Atl. Madrid), Yerry Mina (Fiorentina), Manolas (jogador livre) ou Otávio Ataíde (Famalicão). O jovem Rafael Venâncio (17 anos, Corinthians) é o último nome desta lista.

Pinto da Costa vai oficializar a recandidatura à presidência do FC Porto a 4 de fevereiro, no Coliseu do Porto. O anúncio surgiu ontem no site da campanha: “O ‘Todos Pelo Porto’ é um projeto de renovação, que irá redefinir o patamar competitivo do clube, contando com uma equipa de gestão contemporânea [...] És fundamental nesta renovação, que chamamos de Porto Novo, um projeto de todos nós, liderado por Jorge Nuno Pinto da Costa”.