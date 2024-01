Sérgio Conceição desvaloriza contratações: “Messi e Ronaldo, esses sim, são reforços”

“Uma coisa é ter contratações, outra é ter reforços. Não digo que os que vieram não o são. São reforços, mas a seu tempo. Messi e Ronaldo, esses sim, são reforços. Aí, entravam reforços”, disse na segunda-feira Sérgio Conceição sobre a chegada de jogadores ao Dragão.



O técnico portista, que na segunda-feira fez a antevisão do jogo desta terça-feira (20h45, RTP 1), com o Estoril para a Taça de Portugal, lembrou, noutro sentido, as saídas de Uribe e Otávio: “Jogavam no corredor central, que é importante para a estabilidade e o equilíbrio da equipa, mas não se pode entrar por aí.









