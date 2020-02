Sérgio Conceição diz que ainda não pensa no clássico com o Benfica

"O Ac. Viseu é um histórico do futebol português e o jogo de amanhã [esta terça-feira, 20h45] é demasiado importante para estarmos a falar de outra partida. Seria um enorme desrespeito face ao Ac. Viseu entrar a pensar noutro jogo", disse ontem Sérgio Conceição na antevisão do encontro no Fontelo (1ª mão das meias-finais da Taça de Portugal), recusando falar da partida de sábado com Benfica, que pode ser decisiva para as contas finais do campeonato.Apesar de jogar com uma equipa do segundo escalão, o treinador portista não poupou elogios ao adversário desta terça-feira. "É um jogo importante contra uma equipa que tem feito um trajeto interessante na II Liga e na Taça de Portugal. Sofre poucos golos no campeonato, é a quinta melhor defesa e na Taça de Portugal só sofreu um golo contra equipas da mesma valia. Queremos fazer um bom jogo e ganhar. Damos valor a todas as competições, como sempre desde que estou aqui. É uma competição importante para nós", explicou o técnico de 45 anos.Pepe, Danilo, Nakajima e Aboubakar estão lesionados e, por isso, não devem jogar em Viseu. A despeito dessas baixas e da proximidade do clássico, Sérgio Conceição garantiu que vai apresentar a melhor equipa possível. "Não muda nada. Olhamos para este jogo, observamos os diferentes parâmetros dos jogadores e escolhemos o melhor onze para ganhar o jogo", assegurou.Sob as ordens do atual treinador, o FC Porto tem chegado longe nas taças, mas tem falhado nos momentos decisivos. Para o responsável técnico portista é necessário corrigir alguns aspetos. "Por alguns pormenores impediram-nos de ter alguns troféus. Por isso, teremos de estar atentos a esses pormenores para termos mais sucesso", explicou.O treinador do Ac. Viseu considera o FC Porto "fortíssimo", mas a sua equipa tudo vai fazer para levar a decisão da eliminatória para o jogo da segunda mão, no Dragão. "Temos a ambição de ganhar o jogo", diz Rui Borges.O FC Porto goleou (4-0 ) na última vez que se deslocou ao Estádio do Fontelo, em Viseu, em jogo também a contar para a Taça de Portugal, realizado em 2001. Ainda assim ,o encontro marcou o despedimento do técnico Octávio Machado, que acabou por dar o lugar a José Mourinho.