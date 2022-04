Sérgio Conceição diz que os jogadores do FC Porto "foram insultados pelo árbitro" em Braga

O treinador do FC Porto revelou esta sexta-feira, durante a conferência de antevisão da partida com o Vizela, da 32.ª jornada da I Liga de futebol, que os jogadores portistas "foram insultados pelo árbitro em Braga na última jornada".

Sérgio Conceição mostrou-se indignado com a postura do árbitro Hugo Miguel no encontro com o Sporting de Braga, que o FC Porto perdeu por 1-0, naquela que foi a primeira derrota no campeonato e colocou fim a uma série de 58 jogos sem perder na I Liga.

"Vi árbitros a responder a jogadores, mas a insultar? A chamarem enganador ao Taremi. Em Braga, Hugo Miguel disse para o Francisco Conceição: 'Este ano não cais?'. Quando o engenheiro Luís Gonçalves levou cartão vermelho, disse: 'Agora mete providência cautelar'. Não tem a ver com honestidade intelectual, que eu não conheço. Teve azar com o FC Porto", explicou o treinador, que frisou ainda: "Contra isso, contra tudo isso, nós vamos fazer tudo para ganhar, para ganhar. Volto a referir, para ganhar".