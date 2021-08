Sérgio Conceição diz que Sporting é o favorito à conquista do título nacional

O treinador do FC Porto apontou este sábado quatro candidatos à conquista do título nacional de futebol, no entanto destacou o campeão Sporting como favorito.

Sérgio Conceição, em conferência de antevisão da partida da primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol, frente o Belenenses SAD, salientou a necessidade de fazer um trabalho que permita reconquistar o troféu.

"Vejo quatro candidatos. O FC Porto, Sporting, Benfica e Sporting de Braga. Da mesma forma, veja que a equipa do Sporting é a favorita. Foi campeã e temos que fazer o nosso trabalho para conquistar esse título que nos pertenceu. Vejo dessa forma, quatro equipas e qualquer uma delas a lutar pelo campeonato", começou por dizer.