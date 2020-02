Sérgio Conceição diz que treinadores estão sempre "com as malas prontas"

Os treinadores estão sempre à disposição e com as malas prontas, vivem daquilo que são os resultados. Enquanto o presidente achar que eu tenho qualidade e capacidade para treinar a equipa principal do FC Porto, vou cá estar." Foi desta forma que Sérgio Conceição reagiu esta sexta-feira, na antevisão ao jogo deste sábado (18h00) em casa do V. Setúbal, quando confrontado com a possibilidade de sair da equipa azul-e-branca, no final da época, sendo substituído por Jorge Jesus.As declarações do técnico portista após a derrota (0-1) com o Sp. Braga na Taça da Liga ainda ecoam. "Aquilo que eu disse no final do jogo da Taça da Liga, disse-o de forma sincera, foi o meu sentimento no momento. Nos clubes de topo que lutam por títulos a união é fundamental", reafirmou, referindo-se à estrutura dos dragões. "Dou muita importância, desde do tratador da relva ao nosso presidente", explicou.Mesmo com um atraso pontual de sete pontos para o Benfica, o FC Porto mantém o foco na conquista do título. Para isso, é preciso vencer o V. Setúbal, instalado no 8º posto. Para Sérgio Conceição, a barreira psicológica foi ultrapassada com a vitória, na terça-feira, por 2-1 sobre o Gil Vicente. "Houve ali sinais de alguma intranquilidade, que são normais depois de tudo o que aconteceu com a não conquista da Taça da Liga. Faz parte do futebol e da vida dos clubes nos momentos mais difíceis, mas isso está completamente ultrapassado", garantiu o treinador dos portistas.Para o jogo no Estádio do Bonfim, o técnico deixou a receita: "Trabalhámos bem nestes dias, para nos apresentarmos num campo difícil, para ganhar o jogo." Questionado pelosobre a postura, algo entristecida, adotada nas duas últimas semanas, Sérgio Conceição não fugiu a dar uma justificação: "Trabalhar em cima de vitórias é sempre mais fácil do que trabalhar depois de perdemos uma Taça."