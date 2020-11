Sérgio Conceição e a expulsão em Paços de Ferreira: 'É inacreditável. É ridículo'

Sérgio Conceição explicou este sábado, na antevisão ao encontro deste domingo diante do Portimonense, os bastidores da expulsão no final do jogo da última jornada com o Paços de Ferreira, que resultou numa suspensão de 15 dias e uma multa superior a 10 mil euros.

"No final do jogo fiz o que sempre faço, vou cumprimentar o árbitro e sem dizer completamente nada, viro as costas e há um comentário a dizer que a minha cara é sempre a mesma. Eu começo a falar e vejo amarelo, eu pergunto: 'Então, mas porquê? Queria falar dos quatro minutos'. Tudo isto temos as imagens que estivemos a ver está exatamente isso e nesse momento levo o vermelho. A partir daí é inacreditável. É ridículo. Se me perguntarem a mim se existiram outras situações onde eu merecia ter sido expulso e não fui, houve. Mas também houve situações em que fui expulso e sentir-me verdadeiramente injustiçado", começou por dizer o técnico portista, antes de recordar algumas das suas expulsões na carreira.





"Já fui expulso por festejar efusivamente um golo quando estava no Olhanense contra o Leiria, fui expulso por passar da área técnica um metro, e esta foi a mais ridícula. Das duas uma, ou tenho de ter máscara e óculos para ir ter com os árbitros e cumprimentá-los ou não posso mais cumprimentar os árbitros porque à mínima cara pesada, que estava porque tinha perdido e porque sabia da expressão pouco contente da minha equipa, sou expulso", acrescentou.Sérgio Conceição revelou ainda o momento em que o árbitro Nuno Almeida, na companhia da restante equipa de arbitragem, do delegado da Liga e ainda de Luís Gonçalves, o chamou para justificar a expulsão."Sou chamado pelo árbitro, onde vou acompanhado pelo engenheiro Luís Gonçalves, e nesse momento entrou também o delegado da Liga e ele disse-me, à frente dos fiscais de linha, do 4.º árbitro, do engenheiro Luís Gonçalves e do delegado da Liga: 'Podes tratar-me por tu, somos praticamente da mesma idade. Eu expulsei-te não por alguma coisa que tivesses comigo, nem por alguma falta de respeito, mas pela tua cara.' Isto com toda a gente a ouvir. Não quero entrar em pormenores, nem o devo fazer. Isto para mim é um assunto encerrado", concluiu.