Sérgio Conceição e o clima de suspeição: "É muito mau aquilo que andam a fazer"

Técnico fala da situação de Vagner e pede intervenção para terminar com situação "insustentável".

17:19

E prosseguiu: "O futebol precisa de ser falado dentro das quatro linhas: do que os jogadores fazem, das opções dos treinadores... Eu gosto de ser criticado. Por uma má opção, por uma substituição mal feita... Acho que se fala muito em coisas negativas. Fui jogador e sei o que sente. É muito mau aquilo que andam a fazer. Ver situações como o Vagner no fim do jogo [acusado de errar propositamente frente ao FC Porto], suspeições antes dos jogos.... Alguém tem de fazer alguma coisa porque isto começa a ser insuportável".

Sérgio Conceição sublinhou este domingo que "muitas coisas têm corrido mal" naquele que é o primeiro ano do VAR no futebol português, analisando ainda o clima de suspeição "insuportável" que se vive por estes dias, avança o Record "Acho que as equipas de arbitragem trabalham sempre para aquilo que é a verdade desportiva. Isso nem se mete em causa. Tudo o que seja mais ferramentas para a verdade desportiva estar presente em cada jogo é bem-vindo. No entanto, neste ano, muita coisa tem corrido mal. O VAR tem de ser uma ajuda e não ser algo que complica. O árbitro por vezes toma decisões certas e às vezes o VAR vem complicar. Agora, não quero falar muito dessas situações", afirmou.