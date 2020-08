Sérgio Conceição é o grande reforço no FC Porto

Está praticamente garantida a continuidade de Sérgio Conceição no FC Porto. Nas últimas semanas, o treinador esteve na expectativa de ser contactado por uma equipa estrangeira que lhe permitisse abraçar um projeto desportivo tentador, mas esse convite não chegou. Um dos clubes que mais interessava ao técnico, a Lazio, tem tudo praticamente acertado com Simone Inzaghi para este manter-se no clube italiano até 2022. Essa é precisamente a data até à qual Sérgio Conceição admite agora renovar o seu contrato com os dragões, mas com o compromisso de poder sair se surgir a tal oportunidade fora de Portugal.Em junho, quando foi reeleito, Pinto da Costa manifestou a vontade de contar com o técnico até ao término do seu mandato, em 2024. Mas Conceição nunca comentou o assunto. Desde que o título de campeão foi confirmado, os azuis-e-brancos aumentaram a pressão, com elogios públicos, quase a um ritmo diário, feitos por dirigentes ou na newsletter oficial.O empenho é fácil de explicar: a SAD vê Sérgio Conceição como um elemento essencial para 2020/21, face às dificuldades previstas na constituição do plantel: vários jogadores acabam contrato em 2021 e o clube precisa de 100 milhões de euros líquidos em vendas.