Sérgio Conceição é opção para o banco do Nápoles

O treinador português Sérgio Conceição está debaixo de olho da direção do Nápoles para assumir o comando dos italianos. O técnico de 48 anos é um "alvo sério" para os napolitanos, informou esta terça-feira o jornalista Gianluca di Marzio.O treinador do FC Porto é a primeira escolha para assumir o lugar deixado vago pela saída de Luciano Spalletti. O italiano Vincenzo Italiano e o brasileiro Thiago Motta são outras opções na corrida ao posto de técnico dos campeões nacionais de Itália.Sérgio Conceição chegou ao FC Porto em 2017. Ao serviço dos azuis e brancos já conquistou três campeonatos portugueses, duas taças de Portugal, uma supertaça e uma Taça da Liga.Apesar de só ter treinado no estrangeiro em França e Bélgica, o português tem experiência em Itália. Como jogador, Conceição jogou no Parma, Lazio e Inter de Milão.