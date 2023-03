A questão do investimento no plantel do FC Porto está a provocar divisões entre Sérgio Conceição e Pinto da Costa. Um choque que, segundo avança o site do jornal ‘Record’, pode provocar a saída imediata do treinador, que se sente injustiçado com as declarações do presidente.



O líder portista nega que a SAD tenha desacelerado nas contratações, ao contrário do que Conceição sugeriu após a eliminação na Champions.









